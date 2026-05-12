Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za kišu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni.

Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa uslovima kratkotrajnu povremenu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni.