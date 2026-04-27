Izvor: Uprava policije

Policijski službenik Saša Vujošević, pripadnik Posebne jedinice policije, predstavljajući Crnu Goru i Upravu policije, ostvario je tokom aprila zapažene rezultate na dva međunarodna takmičenja u streljaštvu održana u Grčkoj i Srbiji, osvojivši dvije medalje i plasman na pobjedničko postolje, saopšteno je iz Uprave policije.

“Istaknuti i iskusni policijski službenik je 19. aprila, na međunarodnom takmičenju u praktičnom streljaštvu održanom u Inđiji, u Srbiji, u konkurenciji od oko 200 takmičara, osvojio prvo mjesto u kategoriji puška, ostvarivši najbolji rezultat u konkurenciji učesnika iz više zemalja”, navode u saopštenju.

Kako su dodali, na međunarodnom takmičenju u praktičnom streljaštvu „Canal Challenge 2026“, održanom u Korintu od 22. do 26. aprila, koje je obuhvatilo 24 zahtjevna poligona tokom tri takmičarska dana, Vujošević je u konkurenciji od 570 takmičara iz cijelog svijeta osvojio bronzanu medalju u kategoriji pištolj.

“Ovo takmičenje, po obimu i broju učesnika, može se smatrati ekvivalentom evropskog prvenstva u ovoj disciplini. Tokom dosadašnje profesionalne karijere, Saša Vujošević je više puta predstavljao Upravu policije na prestižnim međunarodnim takmičenjima, ostvarujući zapažene rezultate i osvajajući brojna priznanja. U karijeri dugoj 22 godine takmičenja, osvojio je ukupno oko 400 medalja u tri discipline: pištolj (precizno streljaštvo velikog kalibra), kao i puška i pištolj u praktičnom streljaštvu”, naglašavaju.

Uprava policije, kako se dodaje, pored svakodnevnog sprovođenja redovnih bezbjednosnih aktivnosti, kontinuirano ulaže i u unapređenje kadrovskih kapaciteta i usavršavanje specijalističkih vještina svojih službenika.

“Policijski službenici prepoznati su ne samo kao nosioci sistema bezbjednosti, već i kao vrhunski sportisti i profesionalci. Pripadnici Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije u kontinuitetu bilježe zapažene rezultate na regionalnim i međunarodnim takmičenjima, čime potvrđuju da Uprava policije sistemski i odgovorno ulaže u jačanje ljudskih resursa, operativnu obučenost i ukupne profesionalne kapacitete svojih službenika”, zaključili su.