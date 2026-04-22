Čunmuljaj je istakao da Opština planira nabavku kamiona, ali za sada će koristiti ove koje dobiju od podgoričke službe.

,,Sredstva za opremanje Službe obezbijedila je Opština. U toku su i pregovori sa Službom zaštite i spasavanja Glavnog grada da nam se ustupe vozila. U načelu smo dogovorili da bi to bila dva kamiona i jedan pikap. Mislim da smo okvirno dogovorili, ali to treba da potpišu predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đeljaj i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. To još nije definitivno, ali pregovaramo i očekujem da ćemo u ovom smjeru postići dogovor", rekao je Čunmuljaj, piše Dan.

Čunmuljaj je istakao da Opština planira nabavku kamiona, ali za sada će koristiti ove koje dobiju od podgoričke službe. On kaže da će uskoro biti raspisan konkurs za prijem vatrogasaca.

,,Vatrogasci završavaju obuku u Službi zaštite i spasavanja Glavnog grada. Očekujem da ćemo negdje oko 20. maja potpisati ugovor sa njima. Koliko će biti primljeno još ne znamo dok se konkurs ne objavi. Trebalo bi da zaposlimo 15 do 20 vatrogasaca. Koliko god da ih primimo nikad ih dosta. Pripadnika ove službe uvijek treba jer obavljaju jako teške poslove", kaže Čunmuljaj.

Čunmuljaj je rekao da će im na ispomoć biti podgorički vatrogasci u slučaju većih intervencija.

,,Mnogo će nam značiti to što ćemo imati svoju vatrogasnu službu da ne čekamo vatrogasce iz Podgorice da dođu da intervenišu. Koliko god da su oni bili brzi, mnogo je bolje što možemo sami da intervenišemo. Oni će nam biti ispomoć u slučaju većih požara, a ovo što mi budemo mogli riješiti sami ćemo. Tu je i Komunalna policija i ostali resori Opštine koji će pomagati", istakao je Čunmuljaj.