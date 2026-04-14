Započinje realizacija jednog od važnih infrastrukturnih projekata za opštinu Tuzi.

Raspisan je tender za izgradnju puta Tuzi–Mataguži, ukupne vrijednosti 4,3 miliona eura, čime, navode u Ministarstvu javnih radova, započinje realizacija jednog od važnih infrastrukturnih projekata za opštinu Tuzi, prenosi Dan.

Ovaj projekat je rezultat zajedničkog i koordinisanog rada Ministarstva javnih radova, na čelu sa ministarkom Majdom Adžović i Opštine Tuzi.

"Put Tuzi–Mataguži ima višestruki značaj, unapređuje saobraćajnu povezanost, podiže kvalitet života građana i otvara dodatni prostor za ekonomski razvoj ovog područja, koje je dugo čekalo ovakvu investiciju. Posebno želimo naglasiti i niz značajnih projekata koji su u pripremi za opštinu Tuzi: izgradnja sportskih sala u Dinoši i Sukuruću, rekonstrukcija Doma kulture u Sukuruću, te rekonstrukcija puta Tuzi–Milješ–Dinoša. U toku je i priprema dokumentacije za raspisivanje tendera za izgradnju modernog sportskog centra, na lokaciji u samom centru Tuzi, čime će naša opština stvoriti uslove za razvoj sportsko-rekreativnih sadržaja na najvišem nivou", saopštili su u ovom Vladinom resoru.

Poručuju da će nastaviti da rade zajedno i u narednom periodu, kako na razvoju opštine Tuzi, tako i širom Crne Gore, jer samo kroz partnerstvo i koordinaciju mogu obezbijediti stabilan i ravnomjeran razvoj.