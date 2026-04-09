Ustavni sud Crne Gore ukinuo je kao neustavne odredbe Zakona o sportu kojima je uvedena retroaktivna provjera ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu vrhunskim sportistima, ocijenivši da zakonodavac za takvo povratno dejstvo zakona nije utvrdio ustavno prihvatljiv javni interes, saopšteno je iz tog suda.

Sud je utvrdio da je zakonodavac 2018. godine, propisujući obavezu provjere uslova i za lica koja su pravo već stekla prema ranijem zakonu iz 2011. godine, uspostavio novi pravni režim koji se primjenjuje na već stečena prava, prenosi CdM.

“Takvo postupanje predstavlja odstupanje od principa pravne sigurnosti i zabrane retroaktivnosti, koje nije ustavnopravno adekvatno obrazloženo”, navodi se u saopštenju.

Ustavni sud je ocijenio da pozivanje zakonodavca na postojanje javnog interesa nije dovoljno, ukoliko nije potkrijepljeno jasnim i uvjerljivim razlozima, zasnovanim na sveobuhvatnoj analizi društvenih potreba.

„Suprotno postupanje, u kojem se postojanje javnog interesa svodi isključivo na volju većine glasova poslanika propisanu Ustavom bez suštinskog obrazloženja, dovelo bi do arbitrarnosti u zakonodavnom postupku, čime bi se obesmislila ustavna garancija o izuzetnosti povratnog dejstva zakona”, navodi se u odluci Ustavnog suda i dodaje:

“Obrazloženje Skupštine Crne Gore nema ustavnopravno prihvatljive argumente, kojim bi se opravdala izuzetnost povratnog dejstva. Postojanje javnog interesa se ne može svesti na puko formalno pozivanje na potrebu za takvim zakonskim rješenjem”.

Ustavni sud je ukinuo kao neustavnu odredbu Zakona o sportu kojom je bilo propisano da sportski klub mora imati najmanje jednu ekipu koja učestvuje u sistemu takmičenja koji organizuje nadležni, nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza, piše CdM.

Sud je ocijenio da se ovakvim zakonskim rješenjem faktički nameće obaveza učlanjenja u nacionalni sportski savez, čime se ograničava ustavno pravo na slobodu udruživanja.

Ovakvo zakonsko rješenje, po ocjeni Ustavnog suda, ne ostavlja slobodu sportskim klubovima, sportsko-rekreativnim društvima, odnosno sportskim društvima da se učlane ili isčlane iz nacionalnog sportskog saveza.

Po ocjeni Ustavnog suda, obavljanje sportskih aktivnosti ne može biti uslovljeno učlanjenjem u nadležni nacionalni sportski savez, jer Evropska sportska povelja pod sportom podrazumijeva sve oblike fizičke aktivnosti neorganizovanog ili organizovanog učešća.

Takođe, ukinuta je kao neustavna i odredba Zakona o sportu kojom je bilo propisano da osnivač sportske organizacije ne može biti fizičko lice čiji je član porodice osnivač druge sportske organizacije iste vrste sporta.

Ustavni sud je ocijenio da ovakva apsolutna zabrana osnivanja sportskih organizacija iste vrste sporta od strane više od jednog člana porodice predstavlja nesrazmjerno ograničenja prava na slobodu udruživanja, imajući u vidu da Zakon ne poznaje izuzetke od zabrane, niti je odredio pod kojim uslovima će se ograničiti sloboda udruživanja u slučajevima zloupotrebe ovog prava, prenosi CdM.

Ukinute odredbe Zakona o sportu prestaje da važe danom objavljivanja odluke u Službenom listu Crne Gore.