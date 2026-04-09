Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do 12, najviša dnevna od osam do 21 stepen
U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu, uglavnom visoku povremenu oblačnost.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, u južnim i centralnim oblastima početkom i krajem dana mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni.
Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do 12, najviša dnevna od osam do 21 stepen.
U Podgorici sunčano. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 21 stepen.