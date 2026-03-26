Izvor: MONDO/Isidora Matović

Danas će biti pretežno oblačno sa kišom, u višim planinskim predjelima na sjeveru i snijegom i susnježicom. Izdat je i narandžasti meteo-alarm kao upozorenje na loše vremenske prilike.

U drugom dijelu dana intenzivnije padavine, mjestimično se očekuju obilniji pljuskovi i grmljavina. Tokom noći sniježne padavine ponegdje su moguće i u nižim predjelima na sjeveru, kao i planinama na jugu.

Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, južnih sjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 11, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni.

Podgorica: Pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak i grmljavina. Intenzivnije padavine se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren do jak, južni. Jutarnja temperatura vazduha do 9, najviša dnevna oko 15 stepeni.