Predstojeće ljeto će u Podgorici donijeti povoljnije cijene za đake, studente, penzionere i osobe sa invaliditetom na gradskim bazenima. Vršilac dužnosti izvršnog direktora preduzeća Sportski objekti, Miljan Ivanović najavio je da će za 20 dana početi sanacija krova SC “Morača”. U Jutarnjem programu RTV Podgorica najavljeni su i novi popusti – takođe i poboljšanja kada je riječ o gradskom stadionu i drugim sportskom sadržajima.

Ulaznica od 20 eura za 30 posjeta omogućava lakši pristup bazenima, a pravo na korišćenje, kako je naglašeno, ostvariće se uz potvrdu o školovanju, studiranju ili invaliditetu.

“Za đake i studente je dovoljna potvrda o redovnom studiranju ili za osnovnu i srednju školu, da su polaznici škole, za penzionere je dovoljna potvrda iz Fonda Pio, za lica invalditetom, takođe, odgovarajući dokument“, kazao je Miljan Ivanović iz preduzeća Sportski objekti.

Najveći broj korisnika su djeca i studenti, dok se aktivnosti proširuju i na rekreativne sportove na stadionu, uz novu podlogu i adekvatnu rasvjetu, na Stadionu malih sportova.

“Biće zamijenjena nova podloga za fudbal po međunarodnim standarima. Tako da će moći fustal, mali fudbal, mini fudbal da se igra upravo na tom terenu. Takođe, novo košarkaško i rukometno igralište i za njega će se omogućiti, biće postavljena nova podloga“, navodi Ivanović.

U tom gradskom preduzeću ističu da su, u posljednje tri godine, značajno smanjili finansijski minus – očekuju da ova godina bude pozitivna.

Podsjeća da su Sportski objekti 2024. godinu završili sa minusom od oko 348 hiljada eura, prošla godina, a 2025. je završena sa minusom od 89 hiljada eura, negdje oko 3-4 puta je smanjen taj gubitak.

„Uskoro počinje i sanacija krova Sportskog centra Morača“, najavio je Ivanović.

„Za nekih 20-tak dana će najbolji ponuđač biti uveden u posao. Nakon početka i da kažem uvođenja u posao, rok za završetak radova je 60 dana“, istakao je Ivanović.