Svaki šesti radnik podgoričkog preduzeća Čistoća ne dolazi na posao, dok je u Vodovodu odsutno 80 od ukupno 535 zaposlenih. U Deponiji je na bolovanju skoro 12 procenata ukupnog kolektiva, a u Zelenilu je odsutan svaki sedmi zaposleni.

Izvor: Unsplash

Gotovo svaki osmi zaposleni u gradskim preduzećima Podgorice trenutno je na bolovanju. Od ukupno 2.384 radnika, blizu 300 je odsutno što je oko 12 i po odsto, prenosi TV Vijesti.

Trenutno svaki osmi radnik u preduzeću Sportski objekti ne dolazi na posao, po osam zaposlenih na bolovanju imaju Agencija za stanovanje, Pogrebne usluge, Parking servis i Tržnice i pijace, a najmanje ih bilježi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Iz opozicije poručuju da je ovo nerealno veliki broj bolovanja, koji pokazuje da preduzeća i dalje funkcionišu kao rezervoar za partijske interese.

“Nerijetko ćete imati situacije da zaposleni nije dostupan za radni zadatak, ali jeste za partijski, bilo da bude na nekom partijskom skupu, bilo da završava neke terenske obaveze vezane za partiju, ali ga u preduzeću ne možete naći. I kako onda da tu praksu koju je ustanovila prethodna vlast, nova vlast, nije uspjela da dekonstruiše. To za budžet Glavnog grada znači da plaćamo nešto što nije efikasno. Govorimo o ovim slučajevima neopravdanog odsustva. To znači da je usluga sporija, to znači da je administracija skuplja i na kraju ono što je najskuplje je da se gubi povjerenje u funkcionalnost sistema”, istakao je Srđan Perić, predsjednik pokreta Preokret.

S druge strane, iz vlasti ističu da su sa Fondom za zdravstveno osiguranje pokrenute kontrole bolovanja.

“Ja želim da pohvalim akciju Vodovoda, zato što prosjek zaposlenih koji su bili na bolovanju, evo kad uzmem u obzir 2025. godinu, iznosio 130, dok sa januarskom zaradom taj broj se zaista smanjio i kao što ste rekli, broj zaposlenih koji koriste, koji su na bolovanju je 80, što negdje i govori u prilog činjenici da komisija Fonda zdravstva koja je zadužena za kontrolu ovakvih potencijalnih zloupotreba kad je u pitanju korišćenje bolovanja je ostvarila pozitivan učinak”, kazala je Anđela Mićović, odbornica Pokreta Evropa sad (PES) u Skupštini Glavnog grada.

Komentarišući to što je u Čistoći od ukupno 644 zaposlena 111 trenutno na bolovanju, Mićović objašnjava da je oko 40 radnika na dužem odsustvu zbog teških bolesti, povreda ili porodiljskog i roditeljskog odsustva. To znači da je preostalo oko 70 zaposlenih koji odsustvuju iz drugih razloga, što otvara pitanje da li je to opravdan broj. Zato, Mićović ističe – u slučaju utvrđenih zloupotreba slijede novčane kazne.

“Kad su u pitanju firme, kreću se od 1.000 do 20.000 eura. Kad su u pitanju fizička lica i odgovorne osobe u firmi, raspon tih novčanih kazni je od 500 do 2.000 eura, ali s druge strane, kad je u pitanju interna procedura u Glavnom gradu, kad su u pitanju sankcije, pošto je ovo teža povreda radne obaveze, poslodavac, odnosno rukovodilac, ima pravo, naravno, na pokretanje disciplinskog postupka, a naravno, najstroža sankcija jeste upravo otkaz, odnosno raskidanje ugovora o radu”, rekla je Mićović.

U gradskoj administraciji Glavnog grada, 62 osobe su na bolovanju od 1.200 zaposlenih. U ovu brojku nijesu uračunate žene na trudničkom i roditeljskom odsustvu.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje prošle godine je javnim preduzećima u Crnoj Gori isplaćeno 10,6 miliona eura za bolovanja.