Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano

Izvor: MONDO

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da su tokom jutra ponegdje moguće slabe padavine, prvenstveno na sjeveroistoku, a popodne se očekuje razvedravanje.

Vjetar će ujutru biti mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od minus dva do devet, najviša dnevna od pet do 18 stepeni.