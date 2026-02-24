Kako su kazali, jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4.1 jedinicu Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VI stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Izvor: ZHMS

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je večeras u 20 časova registrovao zemljotres srednje jačine, sa epicentrom 35 km jugozapadno od Elbasana u Albaniji.

Kako su kazali, jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4.1 jedinicu Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VI stepeni Merkalijeve skale (MCS).

“Prema preliminarnim podacima obrade, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 14 km. Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području”, navodi se u saopštenju.