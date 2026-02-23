Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) procijenilo je da Odluka o finansiranju boravka i ishrane za djecu u vrtićima u Baru, koja je “ukrala” raspravu o budžetu Opštine Bar za 2026. godinu, nije u skladu sa zakonom...

Iako je stanovnike Bara obradovala odluka da će državni vrtići ove godine biti besplatni, a privatni subvencionisani sa 50 eura mjesečno, ispostavilo se da ona nije napisana kako treba, pa će lokalna skupština morati da je poništi i reguliše to pitanje drugim aktom, pišu “Vijesti”.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) procijenilo je da Odluka o finansiranju boravka i ishrane za djecu u vrtićima u Baru, koja je “ukrala” raspravu o budžetu Opštine Bar za 2026. godinu, nije u skladu sa zakonom, zbog čega će se mijenjati Odluka o pravima iz dječije i socijalne zaštite.

U mišljenju koje potpisuje državni sekretar Dragan Marković, piše da se MPNI upoznalo s Odlukom o finansiranju troškova boravka i ishrane djece u vrtićima u Baru, kao i s predlogom Sporazuma o saradnji na implementaciji finansiranja troškova boravka i ishrane u JPU “Vukosava Ivanović Mašanović”.

“Nakon uvida u ova dokumenta, primijetili smo da nijesu usaglašena sa članom 38 stav 1 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. S tim u vezi, smatramo da je potrebno pomenutu Odluku i predlog Sporazuma uskladiti sa pomenutim zakonom”, navodi se u Markovićevom izjašnjenju.

Poručio je da Ministarstvo ostaje otvoreno i spremno da sarađuje s Opštinom Bar i da pomogne u prevazilaženju ovih izazova, kako bi djeca u vrtićima i roditelji mogli da ostvare prava koja im pomenuta odluka garantuje.

Iz Opštine Bar pojašnjavaju da je odluku potrebno upodobiti s instrukcijama Ministarstva – novac za subvencije mora biti isplaćivan direktno roditeljima, koji budu plaćali vrtić, a ne predškolskoj ustanovi. U načelu, posrijedi nije finansiranje, već refundacija.

On dodaje da za lokalu upravu to neće predstavljati prepreku, niti će oni biti u problemu jer još nijesu postupili po važećoj odluci, budući da se mora potpisati sporazum s MPNI i vrtićima. Do tada, neće biti isplate.

Kako prenosi ovaj medij i taj sporazum Opština Bar je na potpisivanje u MPNI poslala 13. februara, a u srijedu im je javljeno da odluka nije usaglašena sa zakonom.

Zbog toga je predsjednik Skupštine opštine (SO) Bar Branislav Nenezić (Socijaldemokrate) sazvao za sjutra sjednicu na kojoj će biti samo dvije tačke – stavljanje van snage aktuelne odluke o finansiraju boravka i ishrane u vrtićima i izmjene i dopune Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite.

U obrazloženju predloženih izmjena i dopuna koje je pripremio Sekretarijat za lokalnu samoupravu, piše da se one zasnivaju na potrebi usklađivanja važeće (odluke) sa zakonskim propisima i utvrđivanja refundacije troškova boravka i ishrane djece u predškolskim ustanovama roditeljima, čija djeca su korisnici ovih usluga, kao prava iz socijalne i dječje zaštite.

Stupanje na snagu navedene odluke propisano je danom objavljivanja u Službenom listu zbog potrebe da se stvore uslovi za postupanje nadležnih po njenim odredbama, kako bi roditelji, kao korisnici refundacije troškova, otpočeli s ostvarivanjem ovog prava u najkraćem mogućem roku, naveli su iz Sekretarijata.

Kad je u pitanju sporna odluka o vrtićima, iz Sekretarijata navode da je osnov za njeno stavljanje van snage taj što će osnovna pitanja, koja se odnose na troškove boravka i ishrane djece, biti uređena izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite.

“Na način što će to pravo roditelja biti propisano kao refundacija troškova boravka i ishrane djece, dok će ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava biti uređena drugim odgovarajućim aktima”, naveli su u obrazloženju odluke o stavljanju van snage.

Da lokalna uprava državne vrtiće u Baru učini besplatnim za svu djecu koja ih pohađaju, a sa 50 eura subvencioniše privatne, predložio je u novembru prošle godine Nenezić.

On je predao amandman na budžet Opštine Bar za 2026. godinu kojim je predložio subvencionisanje boravka ishrane u vrtićima za svu djecu u Baru i za to zahtijevao milion eura iz gradske kase.

Prvi čovjek Bara Dušan Raičević (Demokratska partija socijalista) nekoliko dana nakon toga predstavio je Lokalni akcioni plan (LAP) za prevenciju dječije i socijalne zaštite, u koji je uvrstio tu stavku, a za ukupno 11 mjera bilo je opredijeljeno milion i 700 hiljada eura.

Nenezić to rješenje nije prihvatio, pa ne samo da nije odustajao da njegova inicijativa bude posebna stavka u budžetu, već je zatražio dopunu dnevnog reda sjednice SO kako bi njegov predlog bio posebna tačka raspravljanja, i sačinjavanje posebne odluke, koja sad treba da se poništi.

Na kraju, svi odbornički klubovi podržali su Nenezićev amandman, u toku pauze sjednice na kojoj se usvajao budžet korigovali ga na iznos od 900 hiljada eura u okviru LAP-a, predložili kao zajednički i jednoglasno usvojili.