Danas nas očekuje pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno.
Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća magla i povećana niska oblačnost.
Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 7, najviša dnevna 17 stepeni.
