Prijepodne malo do umjereno oblačno, tokom dana sunčano
Danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremno malu do umjerenu oblačnost.
Na sjeveru prijepodne pretežno oblačno, ponegdje su moguće i slabe padavine, a tokom dana se očekuju sunčani periodi. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, poslijepodne će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 11, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni.
Podgorica: Prijepodne malo do umjereno oblačno, tokom dana sunčano. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do pojačan, u drugom dijelu dana slab. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 16 stepeni.