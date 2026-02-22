Prijepodne malo do umjereno oblačno, tokom dana sunčano

Danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremno malu do umjerenu oblačnost.

Na sjeveru prijepodne pretežno oblačno, ponegdje su moguće i slabe padavine, a tokom dana se očekuju sunčani periodi. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, poslijepodne će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 11, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni.