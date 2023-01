U Specijalnom državnom tužilaštvu SDT formiran je predmet protiv bivše ministarke Vesne Bratić nakon što je Centar za građansko obrazovanje CGO podnio protiv nje krivičnu prijavu zbog, kako su naveli, nezakonite smjene direktora škola tokom 2021. godine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

“U decembru prošle godine, nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje je podnijela krivičnu prijavu protiv bivše ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta, po kojoj je formiran krivični predmet u Specijalnom državnom tužilaštvu. Izviđaj je u toku”, kazao je CdM-u državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

CGO je podnio SDT-u krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS), na čelu sa Vesnom Bratić, zbog organizovane zloupotrebe službenog položaja, tako što su nezakonito razriješili direktore vaspitno-obrazovnih ustanova u 2021. godini, a što je do sad proizvelo štetu na osnovu procjene Vlade oko 300000 eura za Budžet Crne Gore.

“Šteta je nastala na osnovu postupanja tadašnjeg rukovodstva MPNKS koje je sprovelo nezapamćen proces masovnog razriješenja direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a što je rezultiralo sa preko 150 tužbi tih direktora kao oštećenih lica. Do sada je donošeno oko 60 pravosnažnih presuda koje potvrđuju da su ti ljudi u 2021. mimo zakona razriješeni”, saopšteno je u decembru iz CGO-a.

Prema podacima sadašnjeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, koji su objavljeni 22. decembra 2022. na sjednici Vlade, ta šteta će dostići iznos od oko 300000 eura samo za okončane postupke, a mnogi su još u toku i šteta će se povećavati kako se postupci budu završavali, a po uspostavljenoj sudskoj praksi koja potvrđuje nezakonitost razriješenja.

U CGO su napomenuli da je rukovodstvo tadašnjeg Ministarstva od brojnih aktera, uključujući i CGO, bilo javno upozoravano da će taj proces najavljenog masovnog razriješenja biti nezakonit.

Nakon toga je Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović najavila da će podnijeti tužbu protiv bivše ministarke Vesne Bratić tražeći da plati odštetu zbog donešenih presuda u korist smijenjenih direktora škola.

Bivša ministarka Bratić je krajem decembra prošle godine kazala da je “nečuveno i presedan” da podnese tužbu protiv nje zbog izgubljenih 300.000 eura u postupku protiv smijenjenih direktora.

“To je nečuveno, to je presedan da podnese tužbu protiv mene zbog 300.000 eura izgubljenih u postupku protiv smijenjenih direktora. Nečuveno je da zaštitnik imovinskih prava i odnosa u ime države tuži predstavnika institucije kojeg nikada nije zvao kada se radilo o postupku. Dakle, sudovi su presudili, neki jesu a neki nisu, u korist smijenjenih direktora, i to ne da se vrate na posao, jer posao nisu izgubili, već su samo izgubili poziciju na kojoj su bili i to zakonito”, rekla je Bratić.

Prema njenim riječima šteta od 300 hiljada eura koju je bivše rukovodstvo Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta nanijelo državi, mala je u odnosu na onu koju su smijenjeni direktori načinili Crnoj Gori.

Bivši premijer Zdravko Krivokapić je tim povodom rekao da je više puta pozivao ministre na zakonsko djelovanje i da nije učestvovao u postavljanju niti razrješavanju direktora obrazovnih ustanova te da osuđuje sve što je urađeno nezakonito.