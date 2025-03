Duško Šarić je iznio završne riječi na suđenju u Specijalnom sudu.

Duško Šarić, mlađi brat Darka Šarića koji je obuhvaćen optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal kojom mu se na teret stavlja da je čuvao novac brata i prosleđivao policajcima koji su obuhvaćeni optužnicom za planiranje ubistva i pokušaj diskreditacije svedoka saradnika u drugom predmetu, Nebojše Joksovića izjavio je danas pred Specijalnim sudom da nije kriv i da nikada nije počinio krivično delo.

"Nikad u životu nisam koristio telefon sa Skaj aplikacijom niti sam izvršio krivično djelo. Ja sam na optužnici samo zato što sam rođeni brat Darka Šarića, bogu hvala što mi je podario takvog brata. I u Crnoj Gori sam isto tako bio optužen, držali su me zbog nečega što nisam potpisao, i za to sam pravosnažno oslobođen, ovdje me drže zbog nečega što sam navodno pisao. Molim vas da donesete pravednu presudu", kratko je u zavšrnoj riječi pred presudu koja je zakazana za 14. april rekao Duško Šarić.

Za riječ se potom javio tužilac koji je predložio da se Darku Šariću produži pritvor, a optuženom advokatu Dejanu Lazareviću zabrani da se ubuduće bavi advokaturom. Na ovaj zahtjev tužioca, reagovao je Darko Šarić.

"Baš me briga za kazne koje traže, baš me briga i što su pokušali da mi prijete u završnoj riječi. Žao mi je što rade ovo Dejanu, zato su ga i optužili, zato što je ostao dosledan sebi i dalje brani. On je moj advokat i dalje i zato su ga i optužili, časno je radio svoj posao i to je to", rekao je kratko Darko Šarić.

Za riječ se javio i Dejan Lazarević, koji je optuženi da je bio pripadnik grupe, a dugogodišnji je branilac Šarića u drugim predmetima.

"Evo 10 godina sam čekao da me pohvali Šarić i doživio sam", kratko je rekao Lazarević. Inače, završnu riječ su danas iznijeli i optuženi Uroš Radovanović, Duško Mirković i Milan Vučinić, koji su takođe zatražili oslobađaju presude.

Advokat Nikola Dumnić, koji brani Uroša Radovanovića i Marka Vukića ukazao je da smatra da je Skaj komunikacija nezakonita i da ne može da se koristi kao dokaz, a čak i da bude prihavćena ne dokazuje da su njegovi branjenici krivi.

"Uporediću sa pričom "Carevo novo odijelo", svi u priči vide da je car go, kao što svi koji su ikada prošli pored Pravnog fakulteta znaju da je Skaj nezakonit dokaz, samo je pitanje ko će, kao dječak u priči, to prvi da kaže", naveo je advokat Nikola Dumnić u završnoj riječi pred presudu.

On je naveo da u prilog činjenici da njegovi klijenti Uroš Radovanović i Marko Vukić nisu koristili Skaj aplikaciju ide i to da im aparati nisu pronađeni.

