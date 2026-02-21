U Podgorici će biti pretežno sunčano
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost, a na sjeveru oblačno i uglavnom suvo.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim oblastima je tek ponegdje moguća pojava veoma slabog snijega.
Vjetar u južnim i centralnim oblastima biće mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni
Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do deset, najviša dnevna od minus jedan do 16 stepeni.
U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.