Promjenljivo, do 17 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo, u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuju padavine, kiša, u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica ili snijeg.

U popodnevnim satima u većem dijelu zemlje padavine će prestati, na jugu se očekuju i sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, pretežno sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 11 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 17 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo, uglavnom u jutarnjim ili prijepodnevnim satima uz povećanu oblačnost ima uslova za povremenu kišu, tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 9 stepeni, najviša dnevna oko 15 stepeni.