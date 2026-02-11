Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopštili su iz CEDIS-a.
Podgorica:
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade iza restorana Leonardo preko puta Tehničke Škole, Farmaci oko škole, Miletine Njive, Ulica Lješkopoljska i dr Anta Gvozdenovića, naselje iza Škole Sutjeska, dio Bera
Podgorica/Tuzi:
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište
Danilovgrad:
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dolovi Komanski
Bar:
-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Ulica Kraljice Jelene Anžujske, zgrade Lekić, Kips, stovarište Cerovo, Ul. Dijaspora, dio naselja od Kipsa prema perionici Bodzi
-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Ahmetov brijeg, dio naselja oko marketa “Bomaco”, Sustaš i dio korisnika u Ilinom.
Ulcinj:
-u terminu od 08:30 do 15:00 sati: naselje Đerana (iza Doma Zdravlja i oko hotela Montefilia)
-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: dio naselja Kolomza
Tivat:
-u terminu od 08:00 do 11:00 sati: Kava 1
-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: Marići
Herceg Novi:
-u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Bijela (kompletno područje) , Kamenari, Greben, Đurići
-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Baošići, Đenovići
Berane:
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok Kačmor
Andrijevica:
-u terminu od: 09:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce
Gusinje:
-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci
Rožaje:
-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: selo Hurije
Bijelo Polje:
-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Sutivan, Nikoljac-Obrov
-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Lješnica (prvi dio naselja), Slijepač most, Pali, Zaton, Ostrelj, Grab, Zaton-Klinac
Kolašin:
-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Rovačko Trebaljevo
Mojkovac:
-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Gojakovići, Paćice, Čuklin, Juškovića potok
Pljevlja:
-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: naselje Šula
Plužine:
-u terminu od: 09:00 do 17:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen, Donja Brezna, Pilana, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug
Nikšić
-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Široka Ulica, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Vonjin Do, Stara Varoš, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Integralovog naselja
“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.