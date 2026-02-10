Pravo na subvenciju za prolazak kroz tunel “Sozina” u 2026. godini ostvarilo je 24 novih korisnika, a Opština Bar i državna kompanija “Monteput” odvajaju po 100 hiljada eura godišnje u ove svrhe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na Javni poziv za raspodjelu subvencija za prolazak kroz tunel Sozina u 2026. godini, zahtjeve su podnijela ukupno 32 korisnika.

Komisija je, jednoglasno, dodijelila 24 subvencije. Za sedam podnosilaca zahtjeva komisija je produžila rok za kompletiranje dokumentacije do 31. januara 2026. godine, a zbog neispunjavanja propisanih uslova za dodjelu subvencija, odbijen je jedan zahtjev, pišu Vijesti.

To piše u Odluci o raspodjeli subvencija za prolazak kroz tunel Sozina za 2026. godinu.

U prvoj kategoriji korisnika, onih koji 44 puta mjesečno mogu proći kroz tunel, našlo se pet građana, dok je je samo jedan korisnik druge kategorije ostvario pravo na subvenciju - 26 prolazaka mjesečno.

U četvrtoj, petoj i sedmoj kategoriji, koja predviđa 10 prolazaka mjesečno, subvencije je ostvarilo 16 korisnika, dok su pravo na 20 prolaza mjesečno, u šestoj kategoriji, dobila dva građanina.

Komisija za raspodjelu će na osnovu dostavljene vjerodostojne dokumentacije, odnosno nakon praćenja realnog stanja i broja prolazaka, određenim korisnicima odobriti veći broj prolazaka u odnosu na povećani nivo potrebe, odnosno utvrditi manji broj prolazaka, a sve u skladu s upravljanjem raspoloživim sredstvima, prenose Vijesti.

“Korisnici, koji su u 2024. i 2025. godini, ostvarili pravo na subvenciju za besplatan prolazak kroz tunel Sozina, nastavljaju sa ostvarivanjem tog prava sve do promjene faktičkog stanja tj. osnova po kojem su to pravo stekli o čemu su dužni blagovremeno obavijestiti Komisiju”, navodi se u odluci.

Subvencije se raspodjeljuju korisnicima na način što se vlasnicima automobila sa evidentiranim registarskim oznakama kvartalno uplaćuju finansijska sredstva odobrena Odlukom o raspodjeli subvencija za prolazak kroz tunel Sozina, shodno broju odobrenih prolaza.

Mještani Crmnice su više puta blokirali saobraćaj ka tunelu Sozina, tražeći da im vožnja kroz taj tunel bude besplatna. Od Opštiner, Vlade i “Monteputa” oni su tražili neograničen broj prolazaka za stanovnike Crmnice i okolnih sela, barem jedan besplatan prolaz dnevno za Barane sa južne strane rampe ali koji rade, brinu o porodici ili imanju u Crmnici, javljaju Vijesti.

Direktor “Monteputa” Milan Ljiljanić i predsjednik Opštine Dušan Raičević ranije su najavili povećanje subvencija za prolaz kroz tunel od 100 odsto. Mještani su tada kazali da ostaju pri mišljenju da subvencije i njihovo povećanje na 200 hiljada eura od strane “Monteputa” i Opštine Bar nijesu trajno rješenje, da žele da im se pravno omogući besplatan prolaz kroz tunel Sozina, a da se novac koji je namijenjen za subvencije uloži u Crmnicu na drugačiji način, u školu, vrtić, apoteku...