Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 09 do 17 sati: dio Meduna.

-u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke,Ulica Lješkopoljska i Dr Anta Gvozdenovića, Miletine Njive, Ulica Dušana Milutinovića i Pera Počeka, Naselje iza Škole Sutjeska, dio Bera, Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, ulice Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, naselje iza restorana Internacional, zgrade u Ulica Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta.

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 16 sati: Donji Crnci, Potkraj Šaranovića.

Tuzi

-u trminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 08 do 15 sati:

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Integralovog naselja.

Plužine

-u terminu od 09 do 17 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane, Zakamen, Donja Brezna, Pilana, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Ahmetovog brijega, potrošači oko marketa “Bomaco”, Sustaš i dio potrošača u Ilinom (Mijović).

Ulcinj

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja.

-u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja Kolomza.

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati: Kalimanj- Stari put, Tripovići.

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Sutorina područje oko motela “Vinogradi”.

-u terminu od 09 do 12 sati: Jauza, Modra Ploča

-u terminu od 09 do 9:30 sati: Topla 3

-u terminu od 12 do 12:30 sati: Topla 3

-u terminu od 09:30 do 10:30 sati: kompletno područje og graničnih prelaza Debeli Brijeg i Prevlaka do Igala, kompletno područje Igala, Topla 1, Topla 2 i Topla 3

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:kompletno područje od graničnih prelaza Debeli Brijeg i Prevlaka do Igala, kompletno područje Igala do Tople.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Šekular, dio sela Bubanje.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Dobrakovo,Zaton,Zaton – Klinac,Bistrica,Ivanje.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Pažanj,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,.Đuđevina.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 satiŽ: Feratovo polje,Čuklin,Gojakovići,Ambarine,Babića polje, Donja polja, Krasića strana, Javorje, Ckara.

Gusinje

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio grada Petnjica.

Pljevlja

-u terminu od 08 do 14 sati:Gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića – moguće isključenje u navedenom vr.periodu u trajanju do 120min.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Pripeč

-u terminu od 11 do 14:30 sati: dio sela Suho Polje -izvod prema Pump.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, istakli su iz CEDIS-a.