Danas oblačno sa kišom, do 12 stepeni
U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, uz mogućnost obilnijih pljuskova u prvom dijelu dana.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne mjestimično sunčani periodi, naročito u sjevernim predjelima.
Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova, a tokom dana će slabiti.
Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 12 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od tri do 15 stepeni.