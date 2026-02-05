Danas oblačno sa kišom, do 12 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, uz mogućnost obilnijih pljuskova u prvom dijelu dana.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne mjestimično sunčani periodi, naročito u sjevernim predjelima.

Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova, a tokom dana će slabiti.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 12 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od tri do 15 stepeni.