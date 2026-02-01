Mnoge opštine još rade na osnivačkim aktima, razmatraju udruživanje ili nemaju rješenje, dok nedostatak stručnog kadra ozbiljno otežava sprovođenje reforme.

Izvor: Dejan Feratović

Do maja 2025. godine, zakonski rok za osnivanje lokalnih preduzeća za planiranje prostora je istekao, ali ga je ispunilo samo devet od 25 opština. Od njih, operativna su samo preduzeća u Herceg Novom i Nikšiću. Mnoge opštine još rade na osnivačkim aktima, razmatraju udruživanje ili nemaju rješenje, dok nedostatak stručnog kadra ozbiljno otežava sprovođenje reforme, pišu Vijesti.

Zakon o uređenju prostora, usvojen u februaru 2025., formalno vraća dio nadležnosti prostornog planiranja lokalnim samoupravama. Državne planske dokumente izrađuje Agencija za planiranje prostora, dok lokalne preduzeća trebaju izrađivati planove za opštine, samostalno ili u partnerstvu. Zakonski su predviđeni odgovorni planeri i minimalni broj kvalifikovanih kadrova, što mnogim manjim opštinama predstavlja prepreku.

Primjeri iz prakse:

Podgorica je osnovala samostalnu Agenciju, u fazi je formiranja stručnog tima planera.

Prijestonica je osnovala preduzeće, ali još nije operativno zbog nedostatka kadra i potrebnih dozvola.

Nikšić je restrukturirao postojeću agenciju i već je operativan, obavljajući poslove i za opštine Plužine i Žabljak.

Herceg Novi, Kotor i Tivat funkcionišu kroz zajedničko preduzeće, dok Bar, Budva, Ulcinj planiraju samostalne agencije.

Kolašin i Bijelo Polje osnovali su preduzeća, ali još nisu operativna.

Berane priprema zajedničko preduzeće sa Mojkovcem i Andrijevicom.

Pljevlja, Rožaje, Plav, Šavnik, Petnjica, Gusinje, Danilovgrad, Tuzi i Zeta još nisu donijele odluke o osnivanju preduzeća, već uglavnom razmatraju zajedničke modele, piše portal Vijesti.

Glavni razlog kašnjenja je nedostatak licenciranih planera i arhitekata koji ispunjavaju stroge zakonske uslove. Mnoge opštine smatraju da je reforma sprovedena prebrzo, bez dovoljno metodološke i finansijske podrške.

ZOCG: Potrebna fleksibilnost i podrška

Zajednica Opština Crne Gore ocjenjuje da je model lokalnih preduzeća važan za jačanje kapaciteta i decentralizaciju, ali da njegova održivost zavisi od fleksibilnosti, kadrovskih kapaciteta i adekvatne podrške državnih institucija.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Zajedno, za bolje lokalne vlasti”, uz podršku Evropske unije i Ministarstva regionalno-investicionog razvoja.