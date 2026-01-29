U glavnom gradu danas je pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše, uglavnom u jutarnjim časovima. Vjetar je slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosi oko šest stepeni, dok najviša dnevna dostiže do 13 stepeni

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

U Crnoj Gori danas je umjereno do potpuno oblačno, uz uslove za slabu, mjestimičnu kišu u južnim i centralnim predjelima, uglavnom tokom jutarnjih i večernjih sati.

Vjetar je u jutarnjim časovima ponegdje umjeren, pretežno južni, dok je tokom dana uglavnom slab i promjenljivog smjera.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jutarnja temperatura vazduha kreće se od nula do devet stepeni, dok se najviša dnevna temperatura kreće od tri do 15 stepeni.