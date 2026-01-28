Prvi kasting 31.januara u Podgorici, otvorene prijave za profesionalni razvoj i stipendije

Izvor: Privatna ahiva

Pripreme za najprestižnije takmičenje ljepote u Crnoj Gori, Izbor za Mis Crne Gore pod licencom Miss World, zvanično su počele. Producent izbora je "Miss Mote", projekat odobren i licenciran od strane Miss World organizacije, a vlasnik licence je Vesna Jugović de Vinca.

Organizatori najavljuju uzbudljivu sezonu u kojoj će fokus biti stavljen na obrazovanje, harizmu i društvenu odgovornost mladih djevojaka finalistkinja.

Prvi kasting biće održan 31.01. 2026. godine u 12 časova, u hotelu Crowne Plaza u Podgorici, a nakon toga selekcije će biti organizovane i u Nikšiću, Bijelom Polju, Baru i Tivtu, kako nijedan talenat ne bi ostao nezapažen, bez obzira na mjesto prebivališta kandidatkinja.

Organizatori pozivaju sve djevojke koje ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste priliku za profesionalni razvoj, međunarodnu promociju i mogućnost osvajanja vrijednih stipendija za školovanje, među kojima je i stipendija Univerziteta Donja Gorica. Prijave su otvorene i šalju se na email: [email protected]



Stručni žiri će, pored ljepote, posebno cijeniti obrazovanje i elokvenciju kandidatkinja, njihovu sposobnost da dostojanstveno predstavljaju Crnu Goru na svjetskoj sceni, ali i posvećenost humanitarnom angažmanu.

Pobjednica ovogodišnjeg takmičenja ne samo da će ponijeti krunu, već će imati priliku da bude glas svoje generacije i učestvuje na najvećim svjetskim smotrama ljepote, promovišući kulturu i turističke potencijale Crne Gore.

Crna Gora traži svoju novu predstavnicu – spoj ljepote, intelekta, elegancije i plemenitosti, saopštili su organizatori.