Zbog toga se ističe da je postojeći koeficijent za obračun njegove zarade ne samo protivustavan, već i krajnje neobjektiviziran.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) uputila je Skupštini amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, s ciljem korekcije odredbe kojom se propisuju koeficijenti za obračun zarada gradonačelnika i predsjednika opština, a koja je već osporena pred Ustavnim sudom.

Prema važećoj, osporenoj odredbi, koeficijenti za obračun zarada gradonačelnika i predsjednika opština utvrđeni su u rasponu od 15,56 do 21,62, u zavisnosti od broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave.

U Zajednici opština smatraju da rješenje kojim se zarade razlikuju isključivo na osnovu broja stanovnika, iako se radi o identičnim poslovima, ovlašćenjima i odgovornostima, predstavlja „grubu povredu“ ustavnog načela ravnopravnosti i jednakosti građana pred Ustavom i zakonom.

Kako se navodi u obrazloženju amandmana, predsjednik opštine je inokosni izvršni organ sa istim nadležnostima u svakoj opštini, bez obzira na broj stanovnika, kao i sa personalnom krivičnom, prekršajnom, materijalnom i drugom odgovornošću za obavljanje funkcije. Zbog toga se ističe da je postojeći koeficijent za obračun njegove zarade ne samo protivustavan, već i krajnje neobjektiviziran.

Ukazuje se i da je koeficijent predsjednika opštine do 10.000 stanovnika izjednačen sa koeficijentom člana Disciplinske komisije ili zamjenika šefa kabineta predsjednika Vlade, dok je koeficijent predsjednika opštine sa 10.000 do 50.000 stanovnika izjednačen sa koeficijentom docenta na univerzitetu, pri čemu je niži od koeficijenata ljekara specijaliste ili sekretara Državne izborne komisije. Takođe, koeficijent predsjednika opštine sa više od 100.000 stanovnika izjednačen je sa koeficijentom naučnog savjetnika ili predsjednika Upravnog suda, u koju grupu spada i gradonačelnik Glavnog grada.

ZOCG predlaže uvođenje jedinstvenog koeficijenta za obračun zarada gradonačelnika i predsjednika opština, nezavisno od broja stanovnika, u visini koeficijenata koji važe za ministre i poslanike.

U obrazloženju se navodi da predsjednik opštine predlaže i sprovodi lokalnu politiku u velikom broju upravnih oblasti iz nadležnosti opštine, dok ministar obavlja slične poslove u okviru ograničenog broja resora, zbog čega se zaključuje da predsjednik opštine ima širi i raznorodniji obim nadležnosti.

Zajednica opština ukazuje i da važećim zakonom nijesu utvrđeni koeficijenti ostalih lokalnih funkcionera i visokog rukovodnog kadra, već se oni određuju na osnovu instrukcija Ministarstva finansija, zbog čega se predloženim amandmanom uvode odgovarajući koeficijenti radi obezbjeđivanja pravne sigurnosti i ujednačene primjene propisa.

Amandman sadrži i odredbu prema kojoj nadležni organ lokalne samouprave koja nije u mogućnosti da obezbijedi dovoljno sredstava za isplatu zarada može umanjiti koeficijente do 20 odsto.

Predlog zakona nalazi se na dnevnom redu sjednice Skupštine zakazane za 2. februar, a u dopisu koji je generalna sekretarka ZOCG-a Mišela Manojlović uputila predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću izraženo je očekivanje da poslanici prepoznaju značaj ovog pitanja i, u okviru svojih nadležnosti, razmotre i podrže dostavljeni amandman.