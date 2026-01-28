Danas prijepodne suvo, u popodnevnim satima i tokom noći kiša

U našoj zemlji danas će biti umjereno do potpuno oblačno, u prvom dijelu dana uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabih padavina, u popodnevnim satima i tokom noći, povremeno kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina, u planinama na sjeveru moguća i susnježica ili snijeg.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, ponegdje se očekuju i obilniji pljuskovi, moguće su umjerene do obilne količine padavina. Vjetar južni u pojačanju na umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak.