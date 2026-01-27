Ipak, naglašavaju da su sanacija oštećenog dijela, kao i geodetsko snimanje objekta, neophodni, piše RTHN.

Izvor: MONDO

Tim vještaka građevinske struke Instituta za građevinarstvo, prof. dr Duško Lučić i prof. dr Radenko Pejović, koje je Opština Herceg Novi angažovala da procijene oštećenja na takozvanoj „plavoj zgradi“, smatra da stabilnost objekta nije ugrožena i da ne postoji opasnost od urušavanja. Ipak, naglašavaju da su sanacija oštećenog dijela, kao i geodetsko snimanje objekta, neophodni, piše RTHN.

Njihov nalaz, međutim, suprotan je ocjeni inspekcije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koja je ranije naložila hitno iseljavanje stanara.

Kako je kazao prof. dr Lučić, problematična je približno četvrtina objekta, dok je ostatak zgrade bezbjedan, ali je neophodno sprovesti detaljno ispitivanje terena.

“Postoji redosljed koraka koji se mora ispoštovati u postupku dovođenja objekta u, uslovno rečeno, prvobitno stanje. Inspektor je situaciju sagledao onoliko koliko je mogao vizuelno. Po mom mišljenju, reakcija je bila pomalo preoštra. Najviše četvrtina zgrade je ugrožena, i to na način da je sanacija izvodljiva i moguća”, naveo je Lučić.

On smatra da je do deformacije temelja i prekomjernih naprezanja došlo usljed ispiranja materijala ispod temelja, što izazivaju podzemne vode, zbog čega je neophodno sagledati geomehaničke i hidrogeološke karakteristike terena, piše RTHN.

Prof. dr Pejović ističe da je hitno potrebno organizovati kontinuirano praćenje stanja objekta.

“Već sjutra bi trebalo postaviti repere, geodetski snimiti objekat i pratiti eventualne promjene, kako bi se utvrdilo da li deformacije napreduju. Objekat je bezbjedan i njegova stabilnost nije ugrožena, ali praćenje je nužno iz predostrožnosti. Ukoliko bi se, na primjer, desilo da se u kratkom roku pomjeri i deset centimetara, to bi bilo alarmantno, ali ne očekujem da će do toga doći”, kazao je Pejović, prenosi RTHN.

Zbog hitnosti situacije, kako je dodao, neophodno je što prije započeti posao, čak i mimo procedura javnih nabavki.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je da je prioritet izrada elaborata geodetske i hidrogeološke situacije, snimanje objekta, postavljanje repera i organizovanje stalnog monitoringa.

“Što se tiče uloge koju mi imamo ovdje, dobili smo taj zapisnik koji je stigao od strane ovog inspektora ispred Ministarstva prostornog planiranja. I mi smo već negdje i razgovarali, kada je taj dio u pitanju, da se obezbjedi neki alternativni smještaj, pošto je to obaveza opštine, kada se dešavaju neke ovakve akcidentne, situacije. Svakako ćemo razgovarati i sa njima, da vidimo kakvo je njihovo konačno stanovište”, navodi on.

On je dodao da je u komunikaciji sa pravnim zastupnikom Skupštine stanara, kao nosiocem prava raspolaganja, kako bi se definisali dalji pravni koraci, te istakao da ga ohrabruje nalaz građevinskih stručnjaka.

“Nastavićemo razgovore kako bi se sve definisalo kroz pisanu dokumentaciju, odnosno kroz izradu elaborata koji će jasno pokazati šta je neophodno uraditi za dalju funkcionalnost zgrade. To je za sada zaključak sa današnjeg obilaska terena”, kazao je Katić.

Uprkos pozitivnijem nalazu vještaka, stanari su i dalje uznemireni. Kako ističe Nataša Mirković, ne vjeruje u potpunosti nijednom nalazu.

“Vidjećemo kako će se situacija dalje razvijati. Prvo su rekli da možemo mirno spavati, a onda da zgrada mora hitno da se nadgleda. Meni je to sve prilično nepoznato jer nijesam iz te struke. Pitanje je i kako će se sanacija sprovoditi, koji dio zgrade, i da li ćemo biti sigurni i nakon toga. Ko garantuje da se za godinu, dvije ili pet godina opet neće pojaviti problem, s obzirom na obim gradnje u ovom dijelu grada”, kazala je ona.

Nalaz građevinskog inspektora, prema riječima stanara, izazvao je pometnju, paniku i šok, a kako navodi Boris Pavlović, u jednom trenutku intervenisala je i Hitna pomoć.

“Smatram da je zapisnik sačinjen ishitreno i prenaglašeno, posebno jer još nijesmo dobili zvanični zaključak sa njihovog sastanka, na koji bismo mogli da uložimo žalbu. Na osnovu samog zapisnika ne možemo pokretati pravne postupke. Potrebno je da dobijemo zvaničan izvještaj i tek tada da postupamo u skladu sa zakonom”, rekao je Pavlović.

On je dodao da je dio stanara ohrabren današnjim nalazom vještaka, te da se nadaju da će se situacija sa „plavom zgradom“ u narednom periodu rješavati u pozitivnom smjeru.

Lokalna uprava će u komunikaciji sa Građevinskom inspekcijom vidjeti kakav je njihov konačni stav u odnosu na današnji nalaz nezavisnih vještaka građevinske struke i shodno tome odrediti dalje korake.