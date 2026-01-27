Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost.

Izvor: Dejan Feratović

Prema najavama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malo do umjereno oblačno nebo.

Na sjeveru se ujutru i prijepodne očekuje magla i niska oblačnost, ali će tokom dana biti sunčanih perioda. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretaće se od -4 do 6 stepeni, dok će dnevne vrijednosti biti između 3 i 16 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano, uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura oko 4 stepena, dok će najviša dnevna dostići do 14 stepeni.