Savjet Agencije za sprečavanje korupcije raspisao je Javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, nakon što je u petak poništio prethodni.

Izvor: Promo/ASK

Savjet ASK-a je u petak odlučio da poništi konkurs jer javni oglas nije bio objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje, pa je, kako je obrazloženo, postojao rizik da čitav postupak bude osporavan. Istovremeno, Savjet je jednoglasno podržao da se odmah raspiše novi konkurs, pišu Vijesti.

Prema ranije objavljenim uslovima, kandidati, osim opštih uslova za rad u državnim organima, treba da imaju 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina na poslovima iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava, kao i da dostave najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima. Rok za prijave je 20 dana od objavljivanja oglasa.