Mještani Botuna i Zete najavili su za danas u 15 časova protest u Botunu, zbog nastavka radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni KAP-a u Botunu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Podsjećamo, više od stotinu mještana Botuna i Zete održali su i juče, od 14:30 do 16 časova, miran protest ispred industrijske zone KAP-a u Botunu. S obzirom da su prethodne sedmice protesti organizovani na kružnim tokovima i frekventnim saobraćajnicama u Podgorici i Zeti, građani su juče poručili da organizovanjem protesta na lokaciji u Botunu usmjeravaju pritisak direktno na izvođača radova, jer prethodne blokade nijesu dale željene rezultate. Jučerašnji protest obezbjeđivali su pripadnici Uprave policije, dok su se u industrijskoj zoni izvodili pripremni radovi na izgradnji PPOV. Pored nekoliko policijskih patrola na terenu je bilo i dvadesetak pripadnika posebne jedinice u opremi za razbijanje demonstracija. Protestantima su podršku i juče pružili rukovodstvo Opštine Zeta i lider DNP-a Milan Knežević, piše Pobjeda.

U okviru pripremnih radova koje izvode na gradilištu, zemlju su i juče kiperima nanosili na gomile po obodima, uz ogradu industrijske zone KAP-a, tako da je napravljen svojevrstan zemljani bedem gotovo oko cijelog gradilišta.

Predstavnici mještana Botuna i Zete juče su poručili da ponovnim protestima u Botunu žele da pritisak usmjere ka izvođaču radova, ali i ka direktoru Vodovoda, gradonačelniku Podgorice i predsjednicima Države i Vlade kojima, kako su istakli, očigledno problemi Botuna i Zete nijesu prioritet. Naglasili su da se odgovornost za aktuelnu situaciju mora tražiti na najvišem državnom i lokalnom nivou, navodeći da su ranije dobijali uvjeravanja da su njihovi zahtjevi opravdani, ali da nakon toga nije bilo konkretnih poteza. Upozorili su n to da su protesti mirni, ali da je strpljenje građana pri kraju, podsjećajući da se na okupljanjima nalaze i stariji mještani koji već mjesecima dolaze na proteste. Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović juče je kazao da su došli u Botun kako bi se obratili firmi koja je angažovana kao podizvođač radova, apelujući da odustane od izgradnje postrojenja u Botunu. Podsjetio je da je nakon protesta koje su organizovali uoči Nove godine postojao dogovor da se radovi obustave, policija povuče i da građani Botuna budu pozvani na razgovore, ali da to nije ispoštovano već da su radovi nastavljeni a da građani Botuna nikada nijesu pozvani na zvanične pregovore.

Mještani Zete, koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, sa svakodnevnim blokiranjem vitalnih saobraćajnica u Zeti i Podgorici počeli su 13. januara. Podsjećamo, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su zbog neprijavljenih okupljanja Botunjana i Zećana na teritoriji Podgorice i Opštine Zeta prethodne sedmice sankcionisali 31 osobu, dok je jedno lice sancionisno zbog toga što je neregistrovanim kombijem prepriječilo željezničku prugu u mjestu Bistrice. Takođe, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su zbog narušavanja javnog reda i mira tokom trajanja blokade u blizini kružnog toka na magistralnom putu Nikšić–Cetinje, kada je došlo do fizičkog i verbalnog kontakta između više lica i upotrebe podesnog sredstva, u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica tog dana priveli više lica. U ponedjeljak, 19. januara, kako su naveli mještani Botuna, nisu organizovali proteste zbog vjerskog praznika Bogojavljenje, a o daljim koracima će blagovremeno obavještavati javnost, prenosi Pobjeda.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović je izjavio da se radovi u Botunu izvode suprotno zakonu i volji građana Zete iskazanoj na referendumu, a uz asistenciju policije, privatnog obezbjeđenja i parapolicijskih struktura. Najavio da će sjutra biti održana sjednica Skupštine opštine Zeta, na kojoj će se razmatrati odluke zasnovane na referendumskoj volji građana, za koje očekuje podršku svih odbornika. Naglasio je da će odluke koje SO Zeta donese u četvrtak biti obavezujuće za Opštinu i građane, ali i za državu Crnu Goru ukoliko, kako je naglasio, Opština Zeta treba da postoji kao pravni subjekt.

– Za nas je pravno obavezujuće da se na ovoj parceli, koja prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji pripada Opštini Zeta, ne mogu izvoditi radovi – poručio je Asanović.

Sjednica Skupštine opštine Zeta održaće se sjutra, po hitnom postupku, a na dnevnom redu biće prijedlog odluke o zabrani realizacije projekta izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu. Predlagač odluke je upravo predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, navodi Pobjeda.