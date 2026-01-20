Danas pretežno sunčano, tokom noći naoblačenje

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu visoku oblačnost tokom dana, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju ZHMS.

Kako navode, tokom noći se očekuje jače naoblačenje. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima mjestimično je moguća magla ili povećana niska oblačnost.

Duvaće uglavnom slab vjetar promjenljivog smjera, duž obale sjeveroistočni i istočni, na krajnjem jugoistoku povremeno umjeren do pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 13 do šest, najviša dnevna od nula do 15 stepen