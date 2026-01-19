Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio naselja Vrela oko Azila, Ulica Lješkopoljska i Dr. Anta Gvozdenovića, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Dio Bera.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Zgrada Kerbera u ulici Novaka Miloševa, Zgrada u ulici Slobode preko puta Hipotekarne Banke.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dobro Polje, Mijokusovići, dio Glavice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Pržine.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica, Vonjin Do.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Kruče iznad magistrale, dio naselja Ulcinjske Krute.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 11 sati: Sela: Bojovići, Božici, Djulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi- zaseoci 8Krajišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan), Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve. Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Košutiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Tomaševo, Zaton, Zaton – Klinac, Femića Krš, Livadice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Vinilplast, Matino, Merkator, Lelo, Nedakusi, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Lozna, Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Kos 2, Krušev lug, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova ravan, Podi, Raičevine, Uljari, Sela, Smira, Sreteška gora, Prekobrđe, Ulica, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Mioska, Dugi laz, Dragovića polje, Vočje, Osreci, Starče, Redice, Svrke, Zakrilje, Ljevišta, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Lepenac – škola.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, selo Orahovo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: dio sela Đurička Rijeka.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Bać zaseok Gornji Kurbardovići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.