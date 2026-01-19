Jutarnja temperatura vazduha kreće se od -13 do 6 stepeni, dok se najviša dnevna kreće od -2 do 14 stepeni.

Izvor: Dejan Feratović

Pretežno sunčano je danas u Crnoj Gori. Na sjeveru zemlje, tokom jutarnjih i noćnih sati, u nižim predjelima mjestimično se javlja magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar je slab do umjeren i promjenljiv, dok duž obale, naročito na jugoistoku, povremeno duva umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar.

U Podgorici je sunčano, uz slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha je oko 0, a najviša dnevna dostiže oko 10 stepeni.