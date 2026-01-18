Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz jutarnju maglu na sjeveru.

Izvor: Dejan Feratović

Meteorolozi najavljuju da će u Crnoj Gori danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu slabiju i umjerenu oblačnost.

Na sjeveru, tokom jutra, u nižim predjelima očekuje se pojava magle ili povećane niske oblačnosti, koja se ponegdje može zadržati i tokom većeg dijela dana. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljivog smjera, dok će na krajnjem jugoistoku povremeno biti umjeren do pojačan, sjeveroistočni i istočni.

Jutarnje temperature zraka kretaće se od -8 do 8 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 0 do 16 stepeni.

U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren, promjenljiv vjetar. Jutarnja temperatura biće oko 2, a najviša dnevna oko 12 stepeni.