Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) upozorava da je cijena rekonstrukcije magistrale od Lepenca ka Beranama, čiji je završetak nedavno obilježen, porasla sa početno ugovorenih 35,7 miliona na 56,7 miliona eura. To je povećanje od oko 21 milion eura, odnosno 37 odsto više od osnovne cijene posla.

Iz ASP-a navode da je početna cijena ugovora bila bez PDV-a, jer je posao finansiran kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U ukupnoj uvećanoj cijeni, PDV iznosi oko 3,6 miliona eura.

Oni dodaju da je Vlada dala saglasnost za povećanje cijene i zaključivanje novog aneksa, uz obrazloženja poput korekcije cijena građevinskog materijala i dodatnih radova zbog prilagođavanja geološkim uslovima. ASP smatra da su ovakvi slučajevi rezultat loših projekata i upozorava da se “falična” projektna rješenja koriste kao osnov za kasnija uvećanja.

Iz ASP-a ističu da je nejasno da li je iko iz Vlade postavio pitanje ovolikog uvećanja ili obavijestio Specijalno državno tužilaštvo, kao što je bio slučaj 2021. godine kod izgradnje puta Lubnice–Jezerine, gdje je cijena porasla sa 34,6 miliona na 62,3 miliona eura.

Ugovor za rekonstrukciju puta Lepenac–Ribarevine–Poda–Berane potpisan je 2020. godine, uz rok od dvije godine, ali je posao završen tek krajem 2025. godine, sa kašnjenjem od tri godine, što je omogućeno aneksima ugovora. ASP navodi da je već prvim aneksom omogućeno produženje roka i povećanje cijene, a kasnije je posao poskupio za dodatnih 7,7 miliona zbog naknadnih radova i 9,6 miliona zbog korekcije cijena.

ASP dalje podsjeća da je i put Rožaje–Špiljani, jedan od tri najveća projekta na sjeveru, poskupio sa 19,1 miliona na 29,5 miliona eura. Ukupno je za tri magistralna projekta na sjeveru država izdvojila 59 miliona eura više nego što je prvobitno ugovoreno.

ASP ocjenjuje da bi ovakva uvećanja trebala predstavljati “crveni alarm”, posebno za nadležne tužilačke organe, s obzirom na sumnje da se falični projekti koriste kao koruptivni kanal.