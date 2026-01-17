Danas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost
U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru u jutarnjim časovima u nižim predjelima mjestimično moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na krajnjem jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočlni i istočni.
Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 10, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni.