Danas u Crnoj Gori oblačno prijepodne, povremeno sa slabom kišom i maglom na sjeveru, a poslijepodne postepeno razvedravanje.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Ujutro će veći dio zemlje biti prekriven oblacima, a ponegdje na jugu i istoku mogući su i slabi pljuskovi. Kako dan bude odmicao, oblaci će se razilaziti i nebo će postepeno biti vedrije. U sjevernim kotlinama i uz riječne tokove ujutro će mjestimično biti magle.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od -2 do 10 °C, dok će maksimalne dnevne vrijednosti dostići između 4 i 16 °C.

Podgorica: Prijepodne očekujemo oblačno vrijeme, povremeno uz slabu kišu, dok će poslijepodne oblaci postupno nestajati i sunce se probijati. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Temperatura ujutro oko 7 °C, a najviša dnevna oko 13 °C.