Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Izvor: Dejan Feratović

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, uz duže sunčane intervale, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Vjetar će biti uglavnom slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -4 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 3 do 15 stepeni.

U Podgorici se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim intervalima. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, a jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 3 stepena, dok će najviša dnevna biti oko 12 stepeni.