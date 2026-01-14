Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: cedis

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska, Ulica Lješkopoljska i Dr. Anta Gvozdenovića, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Ulica Dušana Milutinovića i Pera Počeka, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Miletine Njive, Naselje oko nekadašnjeg Elastika, Ulica Pohorska i Pljevaljska, Parci, dio ulice Ratnih Veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Veruše, dio Donjih Kokota, Podsić, dio Bigora.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Meduna.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Desanke Maksimović.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Veljeg Brda, dio Spuža.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dio Oraške Jame.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vonjin Do, Široka Ulica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa kod repetitora.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: URC-područje u blizini otvorenog bazena i dio šetališta.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Topla 2- iznad Doma zdravlja.

– u terminu od 11 do 15 sati: Podi – Topovi.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 11 sati: dio sela Šekular.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica (središnji dio naselja), Zaton-Klinac, Zaton, Ostrelj, Grab, Slijepač most.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Sela: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Paljevine, mHE ‘Paljevinska’, Ski centar ‘1450’, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Gostilovina, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bukovica – zaseok Bunjoše.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.