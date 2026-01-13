Podgoričko preduzeće "Vodovod" saopštilo je danas da je voda sa vodoizvorišta Mareza ispravna za piće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Na osnovu posljednjih sprovedenih laboratorijskih analiza, obavještavamo potrošače da je voda sa vodoizvorišta Mareza ispravna za piće", piše u saopštenju.

Istakli su da su izmjerene vrijednosti mutnoće ispod graničnih, dok su ostali ispitivani parametri kvaliteta vode u okviru dozvoljenih vrijednosti propisanih važećim zakonskim normama, te se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za piće, piše CdM.

Iz podgoričkog "Vodovoda" su juče saopštili da analiza vode na Marezi pokazuje blago povećanu zamućenost.