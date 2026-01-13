Srednja stručna škola “Sergije Stanić” više neće pripremati obroke za socijalno ugrožene građane Podgorice, jer je Glavni grad nekoliko dana prije isteka ugovora obavijestio upravu te obrazovne ustanove da ne nastavljaju višegodišnju saradnju.

Posao pripreme obroka preuzele su “Tržnice i pijace”, a iz tog gradskog preduzeća juče nijesu odgovorili na pitanja o kadru i prostoru neophodnom za obavljanje te djelatnosti.

Ugovor sa školom prestao je da važi 31. decembra, a više građana kontaktiralo je sa redakcijom tokom praznika žaleći se da nijesu imali tople, kuvane obroke. Oni su dostavili redakciji fotografije na kojima se vidi da su tokom novogodišnjih i božićnih praznika navodno dobijali hljeb, parizer i paštetu. Obroke iz Narodne kuhinje na Koniku svakodnevno dobija oko 600 korisnika. Prema javno dostupnom godišnjem ugovoru za 2022, škola je za taj posao godišnje dobijala oko pola miliona eura, javljaju Vijesti.

Vešović: Nije bilo prekida, od juče se služi i kuvano

Iz Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada “Vijestima” su juče kazali da je ugovor sa Srednjom stručnom školom “Sergije Stanić” istekao 31. 12. 2025, dok je s lokalnim preduzećem saradnja otpočeta 1. januara ove godine, naglasivši da nije bilo prekida u ishrani korisnika.

Upitani o žalbama građana na ishranu tokom praznika, rekli su da je i prethodnih godina služena ista hrana.

“I ove godine, kao i prethodnih, za praznike je dijeljena suva hrana. Pružalac usluge se potrudio da hrana bude što raznovrsnija, iako suva, pa je bilo govedine, piletine, ribe, voća, slatkiša, mliječnih proizvoda... “, navodi se u odgovoru Sekretarijata.

Pojasnili su da je ugovor sa preduzećem “Tržnice i pijace” potpisan na vrijeme i da su obroci dostavljani i korisnicima koji hranu preuzimaju u objektu Narodne kuhinje, kao i onima kojima se isporučuje na kućnu adresu, pišu Vijesti.

Iz Sekretarijata za socijalno staranje su istakli da se od juče ponovo služi kuvana hrana i da očekuju da ubuduće nijedan praznik korisnici Narodne kuhinje ne dočekaju bez toplog obroka.

“Kontinuitet u ishrani postoji, ali kao i za sve prethodne praznike predviđena je suva hrana. Od danas, 12. januara služi se kuvana hrana i očekujemo da ni jedan praznik korisnici Narodne kuhinje više ne dočekaju bez toplog obroka, a sve u sklopu unapređenja usluge Narodne kuhinje”, rekao je juče “Vijestima” sekretar Stefan Vešović.

“Vijesti” su pitale “Tržnice i pijace” koji kriterijumi ih opredjeljuju za ovu djelatnost, ko i gdje će pripremati obroke, ali i o kapacitetima i standardima kvaliteta koji su potrebni za pripremu obroka, ali iz tog preduzeća juče nijesu odgovorili.

Đurišić: Željeli smo da produžimo ugovor...

S druge strane, iz Srednje stručne škole “Sergije Stanić”, u okviru koje radi i restoran “Radovče”, “Vijestima” su kazali da su obavještenje o završetku saradnje dobili neposredno prije isteka ugovora i to usmeno.

“Škola je dobila obavještenje o završetku saradnje sedam, osam dana prije isteka ugovora. Informacija je saopštena usmeno, od strane direktora ‘Tržnica i pijaca’ Ivana Bojovića i sekretara za socijalno staranje Stefana Vešovića”, piše u odgovoru direktora te ustanove Miomira Đurišića.

On je rekao i da im u razgovoru nije saopšten konkretan razlog zbog kojeg se saradnja ne nastavlja.

“Iz razgovora smo zaključili da nije bilo primjedbi na naš rad. Naprotiv, na sastanku nam je saopšteno da su bili veoma zadovoljni kvalitetom našeg rada, koji je ocijenjen kao visok, uz pristupačne cijene”, kazao je Đurišić.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti”, rekao je da nije bilo primjedbi ni Glavnog grada, ni Sekretarijata za socijalno staranje na kvalitet, količinu i redovnost obroka.

Tvrdi i da su pokušali da iniciraju razgovor o produženju ugovora, ali da im je rečeno da je već potpisan novi i to sa preduzećem “Tržnice i pijace”.

Đurišić je “Vijestima” odgovorio i da su bili spremni da nastave sa pripremom toplih obroka, uključujući i period praznika. Iz odgovora škole proizlazi da su prethodnih godina, ipak, korisnicima pripremali kuvana jela.

“Škola je bila u potpunosti spremna da nastavi sa pripremom toplih obroka, uključujući i praznični period, ukoliko bi saradnja bila produžena ili obnovljena. Jedino bi 31. decembra korisnicima bio obezbijeđen suvi obrok sa kolačem, dok bi svih ostalih dana, kao i godinama unazad, dobijali topli kuvani obrok sa salatom”, piše u odgovoru.

Đurišić je ocijenio da je ta saradnja imala značaj i za učenike, kroz praktičnu nastavu, ali i za korisnike Narodne kuhinje.

“Omogućava im sticanje stvarnog radnog iskustva, dok korisnici Narodne kuhinje dobijaju kvalitetne obroke pripremljene u skladu sa standardima škole”, zaključio je.