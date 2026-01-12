Njemu će za izbor biti potrebni glasovi četiri od pet članova Savjeta ASK-a, a dio članova Savjeta ranije je izrazio sumnju da će biti obezbijeđena potrebna većina. Drakić je u v.d. mandatu od avgusta 2024. godine.

Aktuelni vršilac dužnopsti (v.d.) direktor Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), Dušan Drakić, jedini se prijavio na konkurs za izbor direktora u punom mandatu, saznaje Televizija Vijesti.

Njemu će za izbor biti potrebni glasovi četiri od pet članova Savjeta ASK-a, a dio članova Savjeta ranije je izrazio sumnju da će biti obezbijeđena potrebna većina. Drakić je u v.d. mandatu od avgusta 2024. godine.

Samo jedna kandidatura stigla je na konkurs za direktora ASK-a i to, kako nezvanično saznaje Televizija Vijesti, od aktuelnog vršioca dužnosti Dušana Drakića. Konkurs, koji je Savjet ponovo raspisao prethodnog mjeseca, završen je 29. decembra.

Prvi pokušaj izbora direktora propao je u maju prošle godine. Tada se prijavila i kandidatkinja Milica Milutinović, Drakić je u odnosu na nju bio bliži funkciji sa tri osvojena glasa, ali mu je za imenovanje nedostajao još jedan. Konkurs potom mjesecima nije ponavljan, jer je Savjet čekao izmjene Zakona o sprečavanju korupcije.

Međutim, izmjene tog zakona još nijesu usvojene a zakonom je predviđeno da četiri od pet članova Savjeta moraju podržati kandidata da bi dobio mandat. Već prilikom raspisivanja konkursa u decembru, pojedini članovi Savjeta otvoreno su sumnjali da je takvu većinu moguće obezbijediti.

"Mislim da nemamo tu potrebnu većinu koja je mnogo velika, zakonom propisana. Mislim da je ovo jedini savjet od postojećih savjeta koje ima u državi da je potrebna ovolika većina, znači od pet ljudi da je potrebno četvoro da glasa za izbor direktora", rekla je Slavica Mirković, članica Savjeta ASK-a, 8. decembra prošle godine.

I Drakić je isticao da je ASK jedina institucija u kojoj se traži ovako velika većina, ali i da razumije potrebu za jedinstvenim stavom Savjeta.

"To pozicija, sad sam se negdje uvjerio ovih zadnjih godinu dana i više, da to ne treba da bude ni tri od pet ni četiri od pet već pet od oet jer taj direktor ima zaista veliki teret. Nikako ne smije tu da bude u Savjetu rascjep", rekao je Drakić 9. decembra prošle godine u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti.

Savjet ASK-a sada treba da utvrdi da li Drakić ispunjava uslove propisane konkursom, zatim da sačini listu kandidata koji ispunjavaju kriterijume i na kraju obavi razgovor sa jedinim prijavljenim kandidatom. Rok za sve to je 30. januar.

Drakić je za v.d. direktora imenovan u avgustu 2024. godine, nakon što je smijenjena dotadašnja direktorica Jelena Perović, protiv koje se pred Višim sudom vodi postupak za zloupotrebu službenog položaja. Tako je ASK gotovo godinu i po bez direktora u punom mandatu, a pitanje je hoće li i novi konkurs tu situaciju konačno razriješiti.