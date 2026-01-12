Istakli su da zbog svega navedenog očekuju poziv na razgovor od predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića, kako bi ih, kako su kazali, izvijestili o dosadašnjim aktivnostima.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Mještani Botuna saopštili su danas da bi svaki jednostrani potez protivno većinski iskazanoj volji na referendumu građana Zete i Botuna mogao dovesti do radikalizacije protesta.

"Građani Botuna informišu javnost da nakon što su ispoštovali incijativu predsjednika Skupštine Crne Gore gospodina Andrije Mandića, i održali sastanak sa direktorom Uprave policije gospodinom Lazarom Šćepanovićem, očekuju nastavak pregovora kako bi došlo do deeskalacije bezbjedonosne situacije", ističe se u saopštenju mještana Botuna.

"Istovremeno, obaviještavamo javnost da bi svaki jednostrani potez protivno većinski iskazanoj volji na referendumu, građana Zete i Botuna mogli dovesti do radikalizacije protesta. Zbog svega navedenog, mještani Botuna očekuju poziv od onih koji su inicirali pregovore, kako bi se došlo do opšte prihvatljivog rješenja", zaključuje se u saopštenju.