Medojević je uputio apel nadležnim institucijama , ističući da sanacija terena nije moguća bez snažne mehanizacije i značajnih ulaganja.

Izvor: Vlada Crne Gore

Obilne padavine koje su predhodnih dana zahvatile Crnu Goru , na sjeveru su izazvale ozbiljne probleme, pa i u saobraćajnoj infrastrukturi na području Mojkovca. Usled izlivanja Bjelojevićke rijeke i aktiviranja velikog klizišta, potpuno je prekinut putni pravac ka ski-centru Žarski , a nadležne službe upozoravaju na mogućnost dodatnog urušavanja terena.

Za portal RTCG, načelnik službe zaštite i spašavanja Mojkovac Marinko Medojević, kazao je da je Bjelojevićka rijeka odnijela oko kilometar i po puta i trenutno teče preko asfalta, dok opasnost i dalje postoji zbog mogućnosti dodatnog urušavanja okolnog terena. Komunalne službe su angažovane na terenu. Iako nema neposredne ugroženosti po stanovništvo, materijalna šteta je velika, a razmjere klizišta zahtijevaju hitnu reakciju.

“Put prema ski-centru Žarski je u prekidu, odnešeno je kilometar i po puta. Bjelojevićka rijeka ide asfaltom, a opasnost i dalje postoji jer bi moglo doći do dodatnog urušavanja terena. Komunalna služba je na terenu. Materijalna šteta je velika, i klizište je ogromno. Apelujemo na sve u državi da nam pomognu kako bi se ovo saniralo, jer situacija nije bezazlena. Bez jake mehanizacije i ozbiljnih ulaganja, ništa se neće moći uraditi”, zaključio je Medojević, javlja RTCG.

Nadležne službe su na terenu, a prioritet u narednom periodu biće obezbjeđivanje prohodnosti puta ka ski-centru Žarski.