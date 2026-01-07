Saobraćaj preko rijeke Zete u ovom trenutku je otvoren samo preko mosta u Spužu.

Izvor: TO Danilovgrad

Zbog obilnih padavina koje su nastavljene i tokom noći i porasta vodostaja, most Radovana Pavićevića u Danilovgradu se od jutros zatvara za saobraćaj.

"Uzimajući u obzir mogućnosti porasta vode i neophodnost zatvaranja mosta, Služba zaštite i spašavanja Danilovgrad je tokom prethodnih dana prebacila dio vozila i opreme na drugu obalu rijeke Zete i ostaje spremna za reagovanje na svim djelovima opštinske teritorije", saopštili su iz opštine.

Saobraćaj preko rijeke Zete u ovom trenutku je otvoren samo preko mosta u Spužu.

"Ponavljamo apel građanima da se ponašaju odgovorno, da se bespotrebno ne izlažu opasnostima, te da se redovno informišu putem zvaničnih opšrinskih kanala komunikacije i lokalnih medija", poručuju iz opštine.