Danas će biti pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

Izvor: Opština Mojkovac

Ponegdje umjerene do obilne količine padavina. Tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru moguć snijeg ili susnježica. Vjetar povremeno umjeren dio jak južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 14, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni.

U glavnom gradu oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 13 stepeni.