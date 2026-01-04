Iizvršni direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Aleksandar Nišavić oglasio se povodom izjava i objava rukovodstva Opštine Zeta i Demokratske narodne partije (DNP), koje, kako tvrdi, sadrže neistine, neutemeljene optužbe, pa čak i otvorene prijetnje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nišavić navodi da objave rukovodstva Opštine Zeta, u kojima ga proglašavaju osobom čije prisustvo na teritoriji Opštine nije poželjno, predstavljaju prekoračenje nadležnosti. Takođe upozorava da će, u cilju zaštite ličnog integriteta i bezbjednosti, pokrenuti pravne radnje protiv svih lica koja su svojim izjavama i objavama uticala na kreiranje neprihvatljivog ambijenta.

Nišavić je naglasio da će nastaviti sa svojim radom i slobodno se kretati Crnom Gorom, dok god mu nadležni organi ne zabrane, te da će ostati dosljedan u borbi za interese građana Glavnog grada i Opštine Zeta.

„Svjestan sam da stav rukovodstva Opštine Zeta i DNP-a ne predstavlja stav većine poštenih i prisebnih komšija. Pozivam nadležne institucije da saslušaju sve strane, a istovremeno upozoravam da su za eventualne posljedice po moju porodicu i mene lično direktno odgovorni predsjednik Opštine Mihailo Asanović i predsjednik DNP-a Milan Knežević“, naveo je Nišavić .