Najznačajniji projekti ove godine biće nastavak vodosnabdijevanja, izgradnja žičare od Kuka do Ivanovih korita, te konačni početak izgradnje hotela Lokanda.

Izvor: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje u 2026. raspolaže budžetom od 17 miliona i stotinu hiljada eura, a najveći dio sredstava biće usmjeren na nastavak projekta vodosnabdijevanja, saopštio je sekretar za finansije Savo Borozan.

„Prijestonica je ušla u 2026. godinu sa budžetom od 17,1 milion eura, što predstavlja povećanje od 18,4 odsto u odnosu na 2025. godinu“, kazao je Borozan za naš Radio.

Najznačajniji projekti ove godine biće nastavak vodosnabdijevanja, izgradnja žičare od Kuka do Ivanovih korita, te konačni početak izgradnje hotela Lokanda. „Žičara je projekat vrijedan 60 miliona eura, koji će doprinijeti turističkoj valorizaciji Prijestonice, ali i otvaranju značajnog broja radnih mjesta“, dodao je Borozan.

Velik dio budžeta predviđen je i za socijalne programe: besplatne vrtiće za svu djecu, medicinski potpomognutu oplodnju, besplatan prevoz za starije sugrađane, kao i pomoć osobama s invaliditetom i u stanju socijalne potrebe.

Prijestonica takođe pokreće inicijativu za preraspodjelu sredstava iz Zakona o Prijestonici, kako bi se dugovi prema Poreskoj upravi i Elektroprivredi smanjili. „Razlika od 0,1 odsto usmjerila bi se za otplatu duga vodovoda, što je trenutno dva velika problema od ukupno 24 miliona eura duga iz prethodnog perioda“, objasnio je Borozan.

On je zaključio da će lokalna uprava nastaviti da podržava sve projekte i investicije koje doprinose ostanku stanovništva u gradu i unapređenju životnog standarda.