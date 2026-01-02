Sjutra pretežno oblačno: kiša na jugu, snijeg i susnježica na sjeveru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori sjutra će preovladavati oblačno vrijeme. Na primorju se očekuje povremena kiša, dok su u drugom dijelu dana i tokom noći mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u većini kontinentalnih predjela u jutarnjim satima padaće snijeg i susnježica. Tokom dana u južnim i centralnim krajevima padavine će preći u kišu, dok se ista promjena krajem dana i tokom noći očekuje i u većem dijelu sjevernih predjela.

Vjetar će biti umjeren do jak, mjestimično na udare i veoma jak, uglavnom južnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -5 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 1 i 11 stepeni.

U Podgorici će takođe biti pretežno oblačno. U jutarnjim ili prijepodnevnim satima mogući su snijeg ili susnježica, a tokom dana kiša. Vjetar će povremeno biti umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura oko -1 stepen, a najviša dnevna do 6 stepeni.